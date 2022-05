Soud s Deppem a Heard zabíhá do nechutností: „Já se do postele nevykálela, to byl pes“

Amber Heard a Johnny Depp opět u soudu Profimedia.cz

Po týdnu pauzy v soudním přelíčení v případu vzájemného obviňování z domácího násilí Amber Heard (36) a Johnnyho Deppa (58), se zachází opravdu do nechutných detailů. Poté, co v soudní síni před dvěma týdny zaznělo například to, že měl Johnny v hereččině vagíně hledat kokain, bylo na řadě vysvětlování dalšího hrubého prohlášení.

Tentokrát se ovšem Heard obhajovala a vysvětlovala Deppovo vzpomínku, při níž se v únoru 2016 měla po společné hádce v den svých 30. narozenin vykálet do jejich manželské postele. Herečka tvrdila, že incident v jejich domě v Los Angeles, má na svědomí jejich pes.

Velkou potřebu prý do peřin vykonal jeden z jejich jorkširských teriérů jménem Boo. U soudu pak dodala, že zvíře mělo doživotní problémy s kontrolou vyprazdňování, jelikož jako štěně snědlo Johnnyho marihuanu.

Heard uvedla, že Boo a jejich další pes Pistol s nimi spali v posteli. Možná tak jen nevstal a nešel udělat potřebu na podlahu do koupelny. Podle ní mohlo k incidentu dojít v době, kdy se balila na hudební festival Coachella a psíka nechala na posteli.

Hereččina právnička Elaine Bredehoft se jí zeptala, zda to neměl být nějaký žert, přičemž Amber odvětila: „Absolutně ne. Za prvé mi to nepřijde vtipné. Nechápu, jaké dospělé ženě by přišlo. Neměla jsem žertovnou náladu. Můj život se rozpadal. Byla jsem na životní křižovatce," promlouvala u soudu.

„V den svých třicetin jsem byla napadena svým násilnickým manželem, kterého jsem milovala. Nemyslím si, že je to vtipné. Tečka. Je to nechutné,“ vysvětlovala Heard, která nakonec dodala, že by taková věc ani neměla smysl, jelikož Depp se vždy po jejich hádce odebral do svého domu na druhém konci města. Na výkaly v posteli by tak zřejmě ani nepřišel.

Své svědectví v pondělí však začala tím, že k prvnímu fyzickému násilí ze strany Deppa prý došlo v roce 2012 a nikoli o rok později, jak dříve tvrdila. „Na tohle nikdy nezapomenete, takhle si to pamatuji. Změní to váš život. Nikdy nezapomenete, když vás někdo takhle praští. Měla jsem jen špatné datum,“ hájila se herečka. ■