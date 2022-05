V 5. měsíci těhotenství se připravuje na plavkovou sezónu. Jitka Boho se předvedla v bikinách ve stylu Rihanny

Jitka Boho Super.cz

"Už neobleču šaty přes prsa, velikost XS už absolutně nedám, emko je tak ideální. I přes boky jsem přibrala," řekla Super.cz k pořizování nových kousků do šatníku.

Boho je aktivní a stále se snaží hýbat, samozřejmě s ohledem na svůj stav. "Snažím se pořád trošku cvičit, byla jsem docela závislá na dřepování. Snažím se nepřejídat, rozhodně nejím za dva, ale zase se úplně nehlídám, zmrzlinu si dopřeju," dodala zpěvačka a modelka.

Druhý potomek by se měl narodit v říjnu. Pohlaví už s partnerem znají, zatím ho ale prozradit nechtějí. "Původně jsme si to chtěli nechat jako překvapení, ale pak jsme i kvůli Rozárce změnili názor. Abychom ji na sourozence připravili. Ona už to také ví," dodala Boho. ■