Petra Janů natočila klip: Zpěvačka se vrátila zpátky do sedmdesátek

Petra Janů v novém klipu. Video: Petra Janů

„Moc si vážím toho, že mi Petr nabídl spolupráci na duetu Odlišný generace. Myslím si, že v dnešní době je toto téma velmi aktuální, a doufám, že osloví i publikum. Už se těším, až si ji s P.E.T.R.E.M zazpíváme a taky ji pokřtíme v pražské Lucerně. Vtipné je, že tam budu mít vlastně dva Petry: letošního jubilanta a mého dlouholetého kamaráda a kolegu Petra Jandu a právě Petra Cieplého,“ prozradila s úsměvem Zlatá slavice.

„Jsme odlišný generace a ty by se měly ctít. Vidím to dnes a denně kolem sebe, jaký rozdíl to může být, ale jsem ráda, že jsou lidi jako P.E.T.R., kteří vytvořili něco, co spojuje. A hudba vždycky spojovala,“ podotkla Petra Janů.

Jak dodává, při natáčení začátkem roku v pražském studiu si užili i spoustu legrace, protože scéna se mění ze současnosti do retra a naopak. „Když mi Petra Janů zavolala, že se jí písnička líbí a že ji se mnou nazpívá, byl jsem nadšený. Bylo mi nesmírnou ctí ji osobně poznat a pracovat s ní společně ve studiu. Je to mimořádná zpěvačka, noblesní dáma a profesionálka, se kterou je zkrátka radost spolupracovat,“ dodává P.E.T.R.

Videoklip v režii Matěje Pichlera v sobě prolíná 70. léta, devadesátky a současnost. Zároveň ukazuje nejznámější útržky z klipů Petry. Diváky jistě zaujmou proměny, kterými si Petra i P.E.T.R v rámci jednotlivých období ve videoklipu prošli. Celé natáčení trvalo jediný den. ■