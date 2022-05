Něžná blondýnka je pryč: Sexy bruneta ukázala poprsí i podbřišek v šatech, které neměly konkurenci

Dove Cameron a její proměna Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na předávání hudebních cen Billboard dorazila v šatech, v nichž byla nepřehlédnutelná. Červená róba jako by ji obtékala a odhalovala celou přední část těla, k výrazným bokům dopomohly výztuže. Na akci se našlo více odvážných outfitů, co do originálnosti střihu ale mladá herečka nenašla konkurenci.

Dove je čím dál populárnější zpěvačkou, aktuálně boduje songem Boyfriend, který některá zahraniční média označují za hymnu queer lidí. Sama Dove se hlásí k bisexualitě.

„Je to jako jiné dvě vášně, obě jsou pro mě stejně důležité, a proto bych chtěla dělat obě profesionálně,“ uvedla pak na konto svých profesí - herecké a pěvecké. ■