Myslela si, že v jejím věku už jí tuto roli nikdo nedá: Nabídku do muzikálu vzala Monika Absolonová i kvůli dětem

Monika Absolonová Super.cz

Zpěvačka Monika Absolonová (45) je stále v jednom kole. Poté, co dotočila populární show Tvoje tvář má známý hlas, si ani nestačila oddychnout a už naskakuje do dalších projektů. Jedním z nich bude představení Noc na Karlštejně, do kterého se vrací.