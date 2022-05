Gabriela Partyšová nás nechala nahlédnout do svého království: Krytý bazén, luxusní zahrada i tenisový kurt

Gabriela Partyšová Super.cz

Místo oázy a klidu. Tím se u sebe doma může chlubit Gabriela Partyšová (43). Moderátorka nás nechala nahlédnout do svého království kousek za Prahou. Dominantou domu, ve kterém už 17 let žije, je jednoznačně krásná zahrada, kde tráví většinu svého času.

„Je to spousta práce a je to taky časem. Když jsme se sem před 17 lety nastěhovali, tak vše bylo malinkaté, teď už to vypadá skoro jako parková zahrada. Jsou tady obrovské sekvoje, máme tady nádhernou katalpu, voní tady šeříky a o trávu se stará sekačka, která sama jezdí v noci i ve dne a udržuje zahradu, a zároveň ji hnojí,“ svěřila se Super.cz moderátorka magazínu Život ve hvězdách.

Během roku se o dokonalý trávník a rostliny stará, větší údržbu pak nechává na profesionálech. „Míváme tady zahradníky, už je moc dobře známe, přijedou tak třikrát do roka na velkou údržbu zahrady,“ prozradila nám Gábina, která má nejraději zadní část zahrady.

Na té má nejen tenisový kurt, ale také velký prostor pro další sportovní vyžití. „Je to tady pro mě oáza, moje nejoblíbenější místo je vzadu za domem, jsou tam nádherné sekvoje, které miluji. Ne že bych je objímala, ale vždy si k nim stoupnu a dost často se tam modlím a děkuji za to, co žiji,“ prozradila nám moderátorka, která je také ráda u bazénu.

Ten může využívat nejen v letních, ale i zimních měsících a pravidelně na místě i cvičí. „Naše děti, moje i sestřiny jsou tady rády, dá se tady hrát fotbal, máme vzadu osvětlený kurt, dá se tady trénovat i golf. Pro vyžití je to skvělé, když byl covid, tak jsme skoro nevytáhli paty,“ řekla nám Gabriela, která může dokonce i brankou rovnou do lesa.

Starat se o rozlehlý jednopodlažní dům se velkou zahradou není jednoduché. Partyšová je však ráda, že bude brzy soběstačná. „Zahrada má skoro 4000 metrů, dům je jednopodlažní, ale rozlehlý. Před tím, než začala krize s energiemi, jsem si pořídila tepelné čerpadlo a teď mi na střechu budou dávat fotovoltaiku a tyhle věci mi ušetří peníze, mám i studnu,“ dodala moderátorka. ■