OBRAZEM: Nestárnoucí Jitka Zelenková konečně oslavila jubileum. Na koncertě z ní sršela energie

Jitka Zelenková Herminapress

O to víc to pak rozjela na jednom z koncertů, který se konal na prknech Divadla ABC. Zelenková opět dokázala, že věk je v jejím případě opravdu jen číslo. Jak se udržuje ve formě? „Miluji běžky a jízdu na kole, obojí lážo plážo, já jsem od přírody líný člověk. Věci mě musí bavit. Stravuji se celkem zdravě, ale jinak si nedělám moc násilí. A také jezdím pravidelně do lázní, a to bych doporučila všem,“ řekla nedávno Super.cz Zelenková svůj recept na to, jak vypadat stále skvěle.

Fanoušky v hledišti potěšila léty prověřenými písněmi i novinkami a přichystala si několik hudebních překvapení.

Na pódium si pozvala i řadu hostů - slovenský sbor The Gospel Family, zpěváka Ondřeje Rumla (40), a své kolegy z vokálního tria Karla Gotta Lídu Nopovou a Slávka Taliána. Jak si narozeninový koncert užila, si prohlédněte v galerii. ■