Tajemství krásných svatebních šatů. Sexy zrzavá Slovenka si na ně nechala vyšít důležité momenty jejího vztahu

Lenka se svým manželem Janem Poláčkem Herminapress

Odkaz na milované hory se ale během obřadu projevil. „Náš kněz tráví taky hodně času extrémními výstupy. Hory tedy přišly za námi.“

Poláčková si svatbu sama organizovala, což ji stálo víc sil než kdejaký heroický fyzický výkon. „Jsem ráda, že jsme měli tradiční klasickou svatbu, ale byl to strašný stres. Nezdá se to, ale člověk musí dát do kupy spoustu drobností. Čtyřiadvacet hodin dopředu jsem nejedla. Bylo to opravdu náročné,“ vzpomíná Lenka, která si na svatbu také sama navrhla šaty.

„Věděla jsem, že šaty si musím vytvořit. Nedovedla jsem si představit, že bych se vdávala v šatech, ve kterých se bude vdávat jiná žena. Chtěla jsem, aby to bylo jen o nás. Měla jsem na nich vyšitá místa, která jsou pro náš vztah osudová. Kde jsme se seznámili, kde jsme se zasnoubili.“

Moderátorka, herečka a návrhářka přijala manželovo příjmení. „Ani na chvíli jsem neuvažovala o tom, že bych zůstala u svého dívčího příjmení. Společné příjmení pro mě symbolizuje rodinu. Stále si ale ještě nedovedu zvyknout na to, že jsem Lenka Poláčková. Zatím to používám jen z legrace. Když se mám podepsat, tak už se nepletu,“ usmívá se Lenka Poláčková. ■