Umí snad čarovat? Sedmdesátka klepe na dveře, ale tahle supermodelka má pořád nohy dvacítky

Před pár dny vyrazila s dcerou Alexou Ray na oběd opět v minišatech. Profimedia.cz

Poznáváte modelku, která už dlouho popírá veškeré zákony stárnutí? Není to nikdo jiný, než ikonická Christie Brinkley (68), která pravidelně zásobuje své obdivovatele na Instagramu novým materiálem. Naposledy se podělila o pár snímků v několika variacích něžných květovaných šatů, v nichž předvedla nožky, které by jí mohla závidět lecjaká dvacítka. Dodnes běžně ven nosí minišaty, jako například před pár dny do restaurace, kam vyrazila s dcerou.