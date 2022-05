Hollywoodská dcera s nejzvláštnějším jménem oslavila 18. narozeniny. Je čím dál krásnější

Gwyneth Paltrow se svou dcerou, která oslavila 18. narozeniny. Profimedia.cz

Když rodiče jméno novorozené dcery v roce 2004 oznámili, vzbudili tím mnoho povyku a dokonce kritiky. Lidé nedokázali pochopit, proč někdo pojmenuje dítě po ovoci. Herečka a podnikatelka výběr mnohokrát obhajovala.

„S tím jménem přišel její otec a já jsem si ho zamilovala. Přišlo mi originální a cool. Neuměla jsem si představit, že bych jí říkala nějak jinak,“ uvedla v jedné z mnoha odpovědí ke jménu dcery.

„Když jsem byla poprvé těhotná, její otec (Chris Martin - pozn.) přišel a řekl, že když to bude holka, měla by se jmenovat Apple. Znělo to tak roztomile a v hlavě se mi objevil moc hezký obrázek. Jablka jsou sladká, zdravá, je to biblické, zkrátka to znělo krásně,“ uvedla v show Oprah Winfrey.

Kontroverze, které to vzbudilo, prý herečku překvapily. „Jsou jména jako Rose, Lily, Ivy nebo June. Spousta krásných podstatných jmen,“ řekla Paltrow, načež jí Winfrey odvětila, že její dcera je dost možná úplně první Apple.

Ať tak, či onak, rodiče a nositelka zajímavého jména, která letos oslavila 18. narozeniny, jsou s volbou spokojeni. „Dnes ráno jsem ztratila řeč. Nemůžu být pyšnější na to, kým jsi. Jsi vším, co bych si mohla přát, a ještě mnohem víc. Říct, že jsem pyšná, nestačí, mé srdce je plné emocí, které slovy neumím popsat. Jsi ve všech směrech mimořádná,“ popřála Gwyneth své milované Apple.

Vedle dcery má s frontmanem kapely Coldplay ještě šestnáctiletého syna Mosese. ■