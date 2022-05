Brooklyn Beckham a Nicola Peltz po roce prodávají jejich ‚startovací‘ dům za 250 miliónů

Toto sídlo nakonec nebylo dvojici dost dobré... Profimedia.cz

Novomanželé Brooklyn Beckham (23) a Nicola Peltz (27) si loni pořídili luxusní nemovitost v Los Angeles za závratných 10,5 miliónu dolarů, v přepočtu 250 miliónů korun. Původně plánovali, že dům zrenovují podle svých představ, ale nakonec se rozhodli dům prodat. Podle jejich přátel to totiž není přesně to, co si představovali. Dvojice tak nyní sídlo nabídla k prodeji, ovšem o 11,6 miliónu dráž.