První velká láska Justina Biebera je před třicítkou v úžasné formě! Podívejte se, jak jí to teď sluší

Selena Gomez zazářila na after party oblíbeného televizního pořadu. Profimedia.cz

První velká láska Justina Biebera v sobotu večer vyrazila na after party televizní show Saturday Night Live v New Yorku poté, co se tento týden poprvé ujala jejího moderování.

Bývalá dětská hvězda kanálu Disney, jež se drží se svými 319 milióny fanoušky na vrcholu žebříčku nejsledovanějších hvězd na Instagramu z hudební a herecké branže, vypadala v černých šatech bez ramínek s vysokým rozparkem a třpytivých lodičkách úchvatně. Zkrácené vlasy po ramena navíc dodaly jejímu vzhledu nový šmrnc.

Herečku v minulosti sužovala řada potíží. Před dvěma lety veřejně přiznala, že příčinou jejích depresí a úzkostí je bipolární porucha. V roce 2015 jí pro změnu lékaři diagnostikovali autoimunitní onemocnění lupus, kvůli kterému musela podstoupit chemoterapii a transplantaci ledviny. ■