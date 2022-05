Skoro jsme ji nepoznali: Oplácaná Vendulka z Ulice je minulostí, jak se to herečce podařilo?

Anežka Rusevová září, protože hodně zhubla. Foto: soukromý archiv A. Rusevové

Herecké geny podědila po tatínkovi, lásku k baletu a tanci po mamince. Nezapře ani jižanské předky. Anežku Rusevovou už víc jak pět let vídáme v Ulici jako Vendulku, majitelku bistra, manželku řezníka a teď i mámu malé Elišky. Překvapila nás novou image.

Herečka se nikdy nestyděla za to, že není zrovna éterická bytost, křehká víla. Jak nám řekla, nadváha ji ale štvala a koncem loňského roku začala s redukcí. Když jsme ji nedávno potkali, nebyla málem k poznání. Výrazně zhubla. Co stojí za radikálním úbytkem váhy?

Našla si poradkyni Hanku Ondrušovou a začala dodržovat Cambridge dietu založenou na nízkém příjmu sacharidů. Dostala doporučení, které potraviny jíst a které ne, dělala si denně dva dietní produkty a k tomu konzumovala maso a zeleninu.

„Ze začátku to bylo drsný, měla jsem dost hlad, musela jsem omezit velikost porcí, jíst pětkrát denně, hodně bílkovin, zeleninu a mléčné produkty. Jak jsem vysadila mouku a cukr, tak to šlo hrozně rychle dolů,“ svěřila Anežka Rusevová (35) Super.cz.

První dva měsíce nejedla pečivo, těstoviny, rýži ani brambory. Podle poradkyně pak postupně začala některé potraviny přidávat. „Shodila jsem 17 kilo a cítím se skvěle. Pomáhá mi i okolí, jak pozitivně reaguje! Těší mě, že úbytek váhy vidí,“ říká se smíchem, když oceňujeme, že i v Ulici nosí trika zasunutá do džínů, a ne volné oblečení.

Původně myslela, že pokud zhubne pět kilogramů, bude ráda. „Já neměla žádnou vysněnou představu. Vlastně jsem překonala všechna svá očekávání. Mým cílem je hlavně váhu udržet, aby nepřišel jo-jo efekt."

„Dietu už vyloženě nedržím, ale snažím se udržet nové zvyklosti a jídelníček si hlídat. Také se mi dost změnily chutě,“ dodala. Naštěstí nemá sedavé zaměstnání, stále se pohybuje především díky divadlu. „Kdybych pravidelně cvičila, pochopitelně by to bylo ještě lepší,“ přiznává.

Neobává se, že změnou linie přestane dostávat role, kde tvůrci chtějí kypřejší postavu? „Doufám, že mi spíš přijdou i nové typy rolí. Nejde o tak radikální změnu. Já jsem furt já. Nikdy nebudu Julie, křehká, něžná dívka. A tam, kde představení vyžaduje plnější postavu, se tomu pomůže kostýmem.“

Z hlediska správné výživy je nejnáročnější role Evy ve Třech gráciích z umakartu ve Studiu DVA. Boubelka, která se cpe vším možným. „K té roli to patří, ale snažím se jíst co nejmíň. Když se hraje o švýcarské čokoládě, tak to musí být Milka. Už ji ale nesním celou,“ směje se.

Anežka Rusevová se narodila do umělecké rodiny. Tatínek byl známý herec Radan Rusev, který pocházel z Bulharska. Před víc jak dvaceti lety zemřel (†51). Maminka Marcela Benoniová, choreografka, tančila v baletu Národního divadla a desítky let učí tanec.

Po tátovi podědila jižanské geny. Jeho otec, Atanas Rusev, byl gynekolog a básník, vážený, vysoký muž, jenž ale opustil rodinu v Radanových pěti letech. Anežka dědečka párkrát viděla, ale pamatuje si ho jen matně. Zemřel před 30 roky.

Pozoruje na sobě jižní temperament? „Myslím si, že jo, určitě. Navíc část rodiny z maminčiny strany pocházela z Itálie. Nafasovala jsem takový mix jižanských genů,“ řekla Super.cz sympatická herečka. ■