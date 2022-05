Amber Heard se možná bortí kariéra: Petice za její vystřižení z Aquamana 2 má už přes čtyři milióny podpisů!

Amber Heard u soudu Profimedia.cz

Poté, co studio Warner Bros. odstranilo z filmu Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství Johnnyho Deppa z role Grindelwalda a místo něj do děje dosadilo dánského herce Madse Mikkelsena, začali příznivci snímku požadovat stejný trest pro Heard, jež v Aquamanovi vystupuje v roli královny Mery.

To vše odstartovalo poté, co Depp prohrál soudní proces s deníkem The Sun, který jej označil za násilníka, ale později přišel s řadou důkazů svědčících v jeho prospěch. Sklony k násilí má podle něj a řady jeho svědků naopak jeho exmanželka.

Na internetové stránce Change.org vznikla petice vytvořená Jeanne Larson s žádostí o přeobsazení role Mery, a to herečkou Emilií Clarke, s níž si Jason Momoa v roli Aquamana zahrál již v seriálu Hra o trůny. ■