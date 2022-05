Gratulujeme! Vítězem Eurovize se stala Ukrajina s písní Stefania

Ukrajina předstihla Velkou Británii na druhém místě o 165 hlasů. Profimedia.cz

Zpěvačka Dominika Hašková (27) s kapelou We Are Domi se umístila na 22. místě se 38 hlasy. Kapelu We Are Domi tvoří dcera Dominika Haška společně s norskými přáteli – kytaristou Casperem Hatlestadem a klávesistou Benjaminem Rekstadem.

Jejich typický žánr by se dal popsat jako alternativní elektro-pop s prvky indie. Ve finále Eurovize bodovali s písní Lights Off. V minulých letech se z českých zástupců nejlépe umístil zpěvák Mikolas Josef (26), jenž v roce 2018 skončil na šestém místě. O rok později obsadila česká kapela Lake Malawi jedenácté místo.

Dominika Hašková považovala za velký úspěch už jen to, že se s kapelou dostali do finále Eurovize. „Eurovize je úspěch, chceme, aby lidé slyšeli naši hudbu mezinárodně, a když se dostaneme do finále, tak nás uslyší zase více lidí, což nám otevírá další příležitosti třeba k tomu udělat turné v Německu a kdekoliv jinde,“ říkala ještě před semifinálovým večerem Super.cz Hašková, jež sice pochází ze sportovní rodiny, ale ona sama se odmalička věnuje hudbě, kterou studovala na hudební škole v Anglii. Uspět chce ale i u českých fanoušků.

„Chceme uspět i u nás, koncertovat tu, ceníme si každého fanouška. Sice jsme začínali v Anglii, ale v Česku se nám strašně líbí. Kluci se tu rozhodli zůstat, našli si tu práci, zvykli si tu a Prahu si oblíbili. Jako kapela jsme si také moc blízcí a klukům se nechtělo opustit tenhle projekt, do kterého jsme dali hodně práce, a hlavně nás to hodně baví,“ dodala Hašková. ■