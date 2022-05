Šok po dvou dětech a 16 letech vztahu: Češka, která se stala nejkrásnější ženou planety, ukázala zásnubní prsten

Tereza Fajksová Michaela Feuereislová

S přítelem Lubošem Gregorem už je Miss Earth 2012 Tereza Fajksová (32) neuvěřitelných šestnáct let. Sice už spolu mají dvě děti, holčičku Lilien a syna Sebastiena, kterého porodila loni v březnu, ale to, že se někdy vezmou, už opravdu nikdo nečekal. Zřejmě ani ona.

Když vyrazili na pár dní na romantický víkend do Říma, poprvé, co jsou dvojnásobnými rodiči bez dětí, brala to Tereza hlavně jako odpočinek od mateřských povinností. "Z Říma jsem si přivezla ještě jeden suvenýr. Po 16 letech a 2 dětech se stal zázrak a já svého muže mohu nazývat snoubencem," oznámila na sociálních sítích a ukázala prstýnek na levém prsteníčku. To, že se dočká bonusu v podobě zásnubního prstenu tak trochu iniciovala sama.

"Nenápadně jsem to zase naznačila, označila jsem prsteníček levé ruky, budeme spolu šestnáct let. Poletíme po několika letech dokonce sami bez dětí na dovolenou do Říma. Tak třeba tam poklekne. Dostal to na Vánoce, tak uvidíme. Víc to naznačit už snad nejde," řekla Super.cz Fajksová na Českém plese, který se konal před měsícem v pražském Obecním domě. ■