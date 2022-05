Daniela Písařovicová terčem narážek ohledně Kuchařové a Brzobohatého. Reagovala rázně!

Daniela Písařovicová Michaela Feuereislová

Moderátorka Daniela Písařovicová (43) se ocitla tak trochu mezi dvěma mlýnskými kameny. Exmanželka jejího přítele Ondřeje Brzobohatého (39) Taťána Kuchařová (34) tvrdí, že ví, že se její muž scházel s Písařovicovou ještě v době, kdy žila s Brzobohatým. Ten to následně popřel.

„Daniela se se mnou, tedy s rozvádějícím se a následně rozvedeným mužem, začala blíž stýkat až v průběhu tohoto roku. Kdo nám přeje štěstí, tomu děkuji,“ napsal Brzobohatý, ale Kuchařová stále trvá na tom, že Ondřej lže.

Není divu, že se mezi sebou špičkují i fanoušci Kuchařové a Písařovicové. Známá moderátorka, která se drží stranou, a snaží se udržet dekorum, už to nevydržela a zareagovala na svém Instagramu na jeden rýpavý příspěvek. Písařovicová totiž na svém profilu v dubnu zveřejnila snímek svého povedeného make-upu.

A právě pod ním se teď nově začaly rojit příspěvky s narážkami na současnou kauzu. „No na Miss to nebude,“ osočila ji jedna z dam se zjevnou narážkou na to, že Kuchařová je bývalá Miss World. Písařovicová si ale nenechala nic líbit. „A to je nějaká kvalifikace pro lepší život?“ ptala se. Moderátorky se hned zastala řada přispěvatelů, za což jim vděčná Písařovicová děkovala. „Asi dneska víc, než kdy jindy platí, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde,“ uzavřela. ■