Nejvtipnější rozhovor letošního roku! Tomáš Zástěra vrací Andree Bezděkové úder! Taková hezká, ale asi nebude moc chytrá

Tomáš Zástěra a Andrea Bezděková Super.cz

Tomáš Zástěra vrací úder modelce Andree Bezděkové (27). Poté, co o něm řekla, že už není zrovna mladej, se do ní na kameru Super.cz pořádně pustil. Se svým pověstným humorem dostal bývalou královnu krásy pořádně do rozpaků. Dokonce tak, že jí došla slova. A to spolu budou trávit čtyři dny v jednom autě - Škodě Favorit, ve které včera odjeli do Finska na Mistrovství světa v hokeji v rámci akce Češi Favoritem.

"Jsem rád, že jsme si s Andrejkou pořídili naše první auto. Není moc luxusní, ale začíná se od nuly a terpve se zařizujeme. Lidé si řeknou, taková hezká, ale asi nebude moc chytrá, když si našla týpka s takovým autem. No co se dá dělat, každému pánbůh nenadělí," řekl Super.cz se smíchem Zástěra.

"Na tohle nemám co říct. On si asi neuvědomuje, že se mnou další čtyři dny bude sedět v autě. A já se podle toho zařídím," reagovala modelka a před kamerou Super.cz se oba rozjeli.

"Andrejko, podotýkám, nejsem On, ale pro tebe pan Tomáš. Je to v podstatě výlet tatínka s dcerou. Tady začíná krutá výchova. Andrea mě označila za starce, navíc chtěla prý jet pro inkontinenční pleny. Nevím přesně k čemu se to používá, ale nelíbí se mi to," dodal se smíchem Zástěra.

"Když ti budu chtít vrátit to, co si mi dnes provedl v rozhovoru, tak poznáš, co to je divoká jízda," dodala Bezděková, která se za volantem Favoritu bude během cesty do Finska s Tomášem střídat. ■