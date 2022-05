Já a Tomáš Zástěra? Vždyť už není zrovna mladej! Andrea Bezděková se pustila do hvězdy Survivoru

Andrea Bezděková Super.cz

Andrea Bezděková (27) ve čtvrtek odjela na pořádnou adrenalinovou jízdu. S moderátorem Tomášem Zástěrou vyrazili třicet let starým Favoritem do Finska na mistrovství světa v hokeji.

"Jak velký adrenalin to bude, nikdo neví. Může se stát naprosto cokoliv. Ale záchranářský tým s sebou máme, kdyby se stal nějaký malér," řekla Super.cz Andrea.

Do Finska jedou v rámci projektu Češi Favoritem a vezou i speciální noviny Škoda auto, které jsou plné podpůrných vzkazů pro naše hokejisty.

"Favorit znám z filmů pro pamětníky, ale toto je moje premiéra. Bez posilovače jsem ještě neřídila, seznámím se až poté, co dám batoh do kufru. Uvidím, co to umí a neumí. Manuální převodovku zvládám, na té jsem odkojená," řekla Andrea.

Svého spolujezdce ale varovala předem: "Na dálkových cestách v autě se mi dělá špatně, pro Tomášovu bezpečnost bude možná lepší, když budu řídit já," smála se. Se Zástěrou se neznali, seznámili se díky tomuto projektu.

Oba jsou mladí, ona je bez partnera, on také žádnou ženu po svém boku nemá. Co modelka na moderátora říká? "Tomáš už zase tak mladej není. Promiň Tome, ale vypadáš fantasticky!" smála se modelka s tím, že ji s Tomášem Zástěrou čekají v autě přesně čtyři dny. Tak dlouho má cesta do Finska ve starém Favoritu trvat. ■