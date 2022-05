Kim Kardashian luxusně setřela ex Kanyeho Westa i beze slov: Tohle že je konec kariéry?

Kim údajně připomínala Marge ze seriálu Simpsonovi. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ta se rozhodla reagovat po svém, a jelikož ji už zřejmě výlevy jejího ex nevyvádějí z míry, nijak je nekomentuje. Naopak se rozhodla odpovědět po svém a jako nekorunovaná královna selfie se zvěčnila v odrazu zrcadla v hodně dráždivém kompletu.

Neonově růžový top a kalhotky patří do kolekce její řady prádla Skims a na nikom zřejmě nevyniknou tak dokonale, jako na její postavě přesýpacích hodin. Tohle rozhodně na konec kariéry nevypadá…

A co vlastně Kanyeho vyjádřením předcházelo? Ve zmíněné epizodě nové show, jež je volným pokračováním dřívější verze Keeping Up With The Kardashians, se Kanye opřel do šatů, které Kim vynesla na udílení cen The Innovator Awards koncem loňského roku. O její styling se tak přestal staral právě Kanye, což označil za konec její kariéry. ■