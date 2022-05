Sevřelo se mi hrdlo a nemohla jsem dýchat: Královna české country popsala psychickou nemoc, s níž se léčí

Věra Martinová Super.cz

Lékařskou anamnézu má, bohužel, dost bohatou. Zpěvačka Věra Martinová, která bojovala i s rakovinou, k výčtu svých nemocí přidala i panickou ataku, kterou trpí už od třiceti let. "Já bych to ale nemocí nenazvala. Je to stav a rozpoložení mysli," řekla Super.cz.

O panické atace promluvila také do knihy Královna děsu, za níž stojí psychiatr Radkin Honzák. "Samozřejmě jsem přemýšlela, jestli do toho mám jít, protože těch chorob, které už mi tisk přisoudil, je až moc, už je to všechno pryč, ale jakýkoli článek o mně začíná právě mojí lékařskou anamnézou. Na jednu stranu jsem si ale říkala, že sdílená starost je poloviční starost, a také tím člověk pomůže mnoha lidem, kteří se bojí za někým jít, anebo vlastně vůbec nevědí, co mají za problém, " svěřila.

V podobné situaci byla kdysi i sama královna české country. "Tyhle problémy mi začaly poměrně brzy a nevěděla jsem, oč jde. Sevřelo se mi hrdlo, chytlo mě to i v noci, kdy jsem měla pocit, že nemůžu dýchat. Byla tam i celková únava, člověk je v křeči, a když přijde ta panická ataka, rozklepete se a nevíte, co máte dělat," popsala s tím, že než se dostala ke správnému odborníkovi, lékaři si s ní nevěděli rady. Podrobněji její cestu k psychiatrovi můžete sledovat v našem videu.

"Dlouhá léta už jsem zamedikovaná a dá se s tím žít. Jsou chvíle, kdy je to horší, ale i ty, kdy je vše zalité sluncem," vyprávěla Martinová, která má za sebou těžké období, kdy jí na covid zemřeli rodiče i další členové rodiny. Měnit prášky ale nemusela. "Ono se s tím totiž dá pracovat, a to je podstatné. Vím, že když na mě jdou chmury, je dobré si třeba zasportovat. Dostat to ze sebe pohybem je nejlepší," uzavřela. ■