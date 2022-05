Taneční partnerku mu přebral Jan Cina. Střevíce ale představitel otce Ivety Bartošové na hřebík nepověsil

Hanuš s láskou vzpomíná na StarDance. Super.cz

„I v této hře se objevuje společenský tanec. Proto jsem poprosil svou bývalou taneční partnerku Adrianu Maškovou, aby mi s tím pomohla. Některé malé kousky tedy dělala hvězda StarDance, která v poslední řadě zvítězila s Honzou Cinou,“ říká hrdě Miroslav.

Představitel otce Ivety Bartošové z aktuálního filmu Iveta se společenskému tanci nyní tolik nevěnuje, jak by si sám přál. Za nedobrovolnou pauzu může covid. „Párkrát jsme s Adrianou dělali předtaneční. Pak nám to ale zhatil covid a o některá předtaneční jsme přišli. Dnes má Adriana Honzu Cinu a je to na nich. Chystám se například na ples za Adrianou do Tvrdonic,“ šibalsky se usmívá herec, který své taneční střevíce využil na zkouškách zmíněného představení, které mělo premiéru 13.5. ■