Manželku Bohuše Matuše čeká další chirurgický zákrok: Zpěvák doufá, že bude konečně v pořádku

Zpěvák nyní prožívá nelehké období. Po těžké nemoci mu odešel tatínek a manželka se chystá na další operaci. „Mám takovou věc, že s Lucií budeme muset k doktorovi. Tu operaci, kterou měla jí udělali špatně. Takže teď jdeme do soukromé kliniky a tam Lucce udělají pořádně to, co měli předtím,“ svěřil se Super.cz zpěvák.

Své ženě, která má problémy s pupeční kýlou, doma ale naplno pomáhá. „Já jsem s Natynkou pořád, pořád jí tahám, pomáhá i maminka Lucinky, babičky, prostě celá rodina,“ prozradil zpěvák, kterého jsme potkali na tiskové konferenci muzikálu Noc na Karlštejně, který se bude hrát nově na letní scéně pražské Občanské plovárny.

„Budu hrát trubadúra. Zpívám hlavní píseň Do věží, zpívám i další písně, které tam Karel Svoboda přidal. Těším se na to,“ prozradil Bohuš Matuš. „Písně znám, od Karla Svobody znám vše od předu dozadu. Zpívám je i na svých koncertech a píseň Do věží je vždy první, kterou zpívám,“ dodal zpěvák. ■