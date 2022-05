Eva Perkausová je pyšná na svého bratra, který ovládl show o přežití. Vítěz Survivora před ní mlžil do poslední chvíle

Eva Perkausová a její bratr Vladimír Čapek Foto: archiv E. Perkausové

„Vládík (nemá toto oslovení rád, ale já mu tak říkám odmala), můj o 17 let starší brácha. Vítěz letošního Survivoru. Fanouškem této hry byl snad vždycky. A vím, jak moc se tam toužil dostat. Nesmírně jsem mu to přála, ale pořád mu to nevycházelo,“ uvedla Eva s tím, že bratr to zkoušel i v jiných soutěžích.

„Když se hlásil do Robinsonova ostrova, buď neprošel, nebo se jindy projekt už během castingů zastavil, takže když mi řekl, že jde na casting Survivoru, už jsem ani neřešila, že by mu to mohlo vyjít. A vyšlo! Oznámil nám to na Vánoce, jen pár dní před odletem,“ prozradila Perkausová, jež od té doby nadšeně koukala na každý díl a svému bráchovi fandila.

„Chodila tam a zpět po obýváku, fandila, smála se, brečela a pokládala si otázku, jaká je pravděpodobnost, že se dostane do sloučení? No, možná by to mohl zvládnout. Ale vyhrát? Těžko, každý se ho tam chce přece zbavit,“ kroutila hlavou blonďatá moderátorka.

Ta prý vůbec netušila, že Vladimír vyhrál, i když byl pořad předtočen. Ani kamarádi jí nevěřili, že neznala výsledek, moderátorka se však dušuje, že o triumfu svého bratra skutečně nevěděla.

Na Vladimíra je Eva velmi hrdá a považuje ho za svůj vzor. „Brácha je pro mě příkladem, že kdo si jde za svým snem a nevyjde to napoprvé ani napodruhé, neměl by to vzdávat,“ uzavřela nadšeně blondýnka. ■