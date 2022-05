Obrovský úspěch! Dcera Dominika Haška se probojovala do finále Eurovize

Dominika Hašková s kapelou We Are Domi zazpívá ve finále Eurovize. Foto: EBU

Povedlo se jí to! Dominika Hašková se s kapelou We Are Domi a písní Lights Off dostala do finále Eurovize.

Spolu se svými norskými přáteli – kytaristou Casperem Hatlestadem a klávesistou Benjaminem Rekstadem založili v roce 2016 kapelu We Are Domi, jejíž typický žánr by se dal popsat jako alternativní elektro-pop s prvky indie.

S kapelou nastoupili v italském Turíně až jako poslední, během druhého semifinále, což jim nakonec nevadilo, protože nebudou chybět v sobotním finále Eurovize. Z českých zástupců se ve finále naposledy objevila kapela Lake Malawi a zpěvák Mikolas Josef.

We Are Domi: Lights Off. S toutu písní Dominika Hašková uspěla v Eurovizi.

Česká televize

Dcera legendárního hokejisty Dominika Haška si už jen účastní v Eurovizi splnila velký sen. „Je to sen každého muzikanta. Ještě než jsme jeli sem do Itálie, tak jsme objížděli koncerty pro eurovizní fanoušky ve Španělsku, Izraeli a Holandsku, a nikdy jsme nezažili, aby tolik lidí v jednom sále zpívalo naši písničku, bylo to celkově dojemné,“ řekla Super.cz Hašková, která se hudbě věnuje odmalička a před lety to zkoušela i v show Česko Slovensko má talent.

Zpěvačka doufá, že se její kapele díky Eurovizi rozšíří i fanouškovská základna v Česku.

„Eurovize je úspěch, chceme, aby lidé slyšeli naši hudbu mezinárodně, a když se dostaneme do finále, tak nás uslyší zase více lidí, což nám otevírá další příležitosti třeba k tomu udělat turné v Německu a kdekoliv jinde,“ říkala ještě před semifinálovým večerem Hašková.

Největším favoritem finále Eurovize je letos Ukrajina. Kapela Kalush Orchestra ze země, která statečně bojuje s okupanty z Ruska, sklidila během prvního úterního semifinále největší fanouškovské ohlasy. ■