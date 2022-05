Helena Zeťová k nepoznání! Znáte ji jako sexy blondýnku, teď šokuje tmavými vlasy. Co na tuhle proměnu říkáte?

Helena Zeťová Foto: archiv H. Zeťové

Řada z nich nepochopila, že Zeťová zkusila proměnu jen v rámci fotky. Vypadá to ale, že by se jako brunetka velmi líbila. Přišly desítky pochvalných zpráv. "Top změna", "Moc vám to sluší", "Pecka, život je změna" nebo "Velká kočka." To je jen několik z řady komentářů, které zpěvačce přišly.

Zda Helena o obarvení na tmavo uvažuje, neřekla. Jasné ale je, že od fanoušků by měla zelenou. A jak se líbí vám? ■