Popová diva Dua Lipa vyrazila za uměním v šatech odhalujících její drobné vnady

Dua Lipa Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka se do prostor budovy navržené Hitlerovým architektem Albertem Speerem, jež během války sloužila k ochraně civilistů a později jako vězení nebo sklad exotického ovoce, oblékla hodně nalehko. Šaty na ramínka bez podprsenky odhalovaly dost z jejího útlého těla a návštěvníci tak zřejmě nevěděli, zda obdivovat jednu z největších sbírek současného umění nebo právě odvážnou anglickou zpěvačku.

Šestadvacetiletá umělkyně s albánskými kořeny je držitelkou mimo jiné šesti cen Brit Awards, tří Grammy nebo jedenácti MTV Music Awards. Mezi její největší hity patří New Rules, Physical, Don’t Start Now, Levitating Featuring DaBaby, IDGAF či One Kiss nazpívaný s Calvinem Harrisem. ■