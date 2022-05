Krásky z megahitu Crazy po 28 letech: Poznali byste ještě sexy Liv Tyler a něžnou Alicii Silverstone?

Alicia Silverstone a Liv Tyler dnes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ačkoli Alicia již předtím debutovala v thrilleru Osudný omyl a Liv se objevila v dramatu Němý svědek, až díky klipu, hojně reprízovaném na hudební stanici MTV, se obě staly idolem teenagerů. Frontman kapely Steven Tyler tak udělal asi to nejlepší, co mohl, když do role sexy odvážné studentky, která se nebojí ani striptýzu na pódiu, obsadil svou dceru. Ta se později zapsala do pamětí i díky Armageddonu nebo trilogii Pán prstenů.

Alicia se objevila dokonce ve třech klipech Aerosmith, kromě Crazy ještě v Cryin‘ a Amazing, všechny patří mezi to nejlepší, co kapela vytvořila. Její největší role ovšem přišly se snímky Praštěná holka, Batman a Robin, Dožeň, co se dá nebo Salon krásy.

Dnes jsou obě maminkami na plný úvazek. Tyler má tři děti – sedmnáctiletého syna s exmanželem Roystonem Langdonem a ještě sedmiletého Sailora a pětiletou Lulu Rose s britským sportovním manažerem Davidem Gardnerem. Alicia má oproti tomu pouze jednoho syna – dvanáctiletého Beara Blu. Kdysi šokovala veřejnost videem, kdy jej krmí předžvýkanou stravou. ■