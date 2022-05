Zhroucení už netají: Táta zemřel na rakovinu slinivky, ta se na rozdíl od psychiky léčit nedá, řekl známý moderátor

Aleš Cibulka Super.cz

"Bylo to v roce 2016, kdy mě to smetlo takovým způsobem, že jsem na tři čtvrtě roku odpadnul. Málokdo si to dokáže představit, ale to vyhoření je, jako když vypadnou pojistky. Tělo už nic nezvládá. Odpočinek by býval nestačil, u mě nejvíc pomohlo úžasné zázemí, můj Michal se zachoval úžasně, teď už nás nemůže nic rozdělit. Já jen ležel, spal a jedl. Na něm bylo všechno včetně mých neustálých stesků, že už to nikdy nebude dobré, nikdy už nepůjdu mezi lidi a nevrátím se k práci moderátora," svěřil Super.cz Cibulka.

"Na druhé straně je důležité určitě navštívit odborníka. Pokud si někdo myslí, že to zvládne sám a že to přejde a bude to zase dobré, tak za sebe mohu říct, že nebude. Medikace a lékař jsou stoprocentně podmínkou, abyste se z toho dostali. Se zlomenou nohou vás taky nenapadne, že vám to doma samo sroste. Pokud jde o mě a prášky, tak jsme to postupně utlumovali, ale na začátek, kdy mi bylo úplně nejhůř, byla ta medikace nutná, protože to tělo¨ bylo opravdu rozházené a je to chemie," míní moderátor.

"Já vždycky říkám jedinou věc - po zkušenostech s mým tatínkem, který odešel na rakovinu slinivky a neměl možnost volby, protože je to totálka, a když se dozvíte diagnózu, jde jen o to, jestli máte týden, nebo měsíc a půl života. Psychické nemoci nejsou rakovina slinivky, dá se s tím vyrovnat, ale nepůjde to samo. Musí se s tím něco dělat," uzavřel. ■