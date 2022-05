Muži si musí udělat IQ test, než mě někam pozvou, prohlásila modelka s vizáží Barbie. A strhla se mela

Candice Kloss Profimedia.cz

Modelka Candice Kloss proslula svou snahou podobat se co nejvíc panence Barbie, ale také tím, že je členkou Mensy a má IQ 137. Inteligence pro ni hraje roli i při výběru partnera, jak nyní dala najevo v pořadu Good Morning Britain.

V něm se nechala slyšet, že randí pouze s muži, kteří mají IQ vyšší než 110, a potenciálním nápadníkům poradila, ať si udělají test inteligence, než ji někam pozvou.

Moderátorům ale přiznala, že její radu následovali pouze dva takoví. A zatímco se sama svému výroku zasmála, divákům u televizních obrazovek do smíchu moc nebylo. A do modelky se pak pustili na sociálních sítích.

„To bych radši zůstal single,“ zhodnotil jeden ze sledujících. „Fakt trvá na tom, aby si partneři udělali IQ test, to jako vážně?“ divil se jiný. „No to je bordel,“ komentoval další. „Inteligence je důležitým faktorem ve vztahu i pro mě, ale co další aspekty jako společné zájmy, cíle nebo hodnoty?“ argumentoval jeden z těch uvědomělejších.

„Je mnoho mužů, kteří vypadají dobře, ale pokud nemají dostatečné IQ, ubírá jim to na atraktivitě,“ myslí si Candice, která je sama členkou Mensy už od 17 let.

„Jak si můžete užít společně strávený čas s někým, s kým se nemáte o čem bavit?“ hájila se s tím, že zkrátka nechce plýtvat svým časem ani časem protějšku.

„Někteří lidé ani nemají přehled o aktuálním dění, což mě odrazuje. Přitahuje mě naopak emocionální inteligence, a když se dokáží chytit tématu a mají postřeh. Mým oblíbeným tématem je behaviorální ekonomie, ale baví mě mluvit o čemkoliv, do čeho je dotyčný zapálený,“ popsala, čím ji nápadníci mohou ohromit.

Už na škole Candice milovala přírodní vědy a matematiku. Vysokoškolské vzdělání nicméně nedokončila a upřednostnila kariéru modelky na sociálních sítích.

Do proměny v Barbie vrazila už statisíce, ovšem v prosinci loňského roku vzbudila pozornost prohlášením, že by se ráda vrátila ke svému přirozenému vzhledu. Už si dokonce nechala z obličeje odstranit výplně.

„Spousta mladých žen si je nechává dělat, aby vypadaly mladší, ale neuvědomujeme si, že zacházíme příliš daleko. Léta jsem vypadala uměle, ale teď chci být přirozeně krásná,“ komentovala náhlou změnu svého postoje. ■