Další herec promluvil o psychické nemoci: Stejně jako Miloš Kopecký nebo Miroslav Hanuš trpí depresí, bez léků by to nezvládl

Arnošt Goldflam je jedním z herců, kteří na sebe prozradili hodně intimní věc. V knize Deprese není depka, za níž stojí jeho psychiatr Radkin Honzák, popsal svoje psychické onemocnění. Stejně jako Miloš Kopecký trpí i on depresí. "Ráno se budím s pocity marnosti, mívám strach, že vůbec nedám ten den dohromady. Cítím se úplně bezmocnej, sevřenej, jako bych měl kolem prsou a břicha nějaký pás, který mě svírá a udržuje v nějakém napětí a strachu," popisuje Goldflam.

A proč šel vlastně s pravdou ven a odvážně o nemoci promluvil? "Duševní poruchy nejsou nic, za co by se měl člověk stydět. Jsou stejné jako ostatní nemoci, akorát to bylo léta tabuizované. Je lepší to otevřít a mluvit o tom a nebát se. Mnoho lidí se toho pořád bojí a nejdou k lékaři, tím pádem jim není pomoženo," řekl Super.cz Goldflam, který bojoval s depresí čtyři roky, poslední dva roky bere psychiatrem předepsané léky a cítí se lépe. Deprese mu bránila i pracovat.

"Je možné, že bych se jinak stejně jako kolega Miroslav Hanuš (58) v té kritické fázi zavřel do temné cimry a tam se drásal. Naštěstí jsem odbornou pomoc vyhledal. Nemohu říct, že bych byl plný života. Já nikdy nebyl velký optimista a velmi radostný člověk. Ale jsem teď relativně funkční," uzavřel. ■