Zklamání pro fanynky ZOO: Haďák má holku. Randí s touhle krásnou herečkou

Šimon Bilina a Hana Drozdová Michaela Feuereislová

Ve filmu nehraje, přišel jen podpořit svoji přítelkyni, herečku Hanu Drozdovou, která ve snímku popisujícím domácí násilí ztvárnila druhou hlavní roli. Půvabná brunetka hraje lesbickou partnerku hlavní hrdinky v podání Anety Kernové (26).

"Trošku jsem se toho bála, protože to bylo moje poprvé, ale s Anetkou jsme se předtím docela dobře seznámily a sedly jsme si i lidsky. A myslím si, že to není ani tak o lesbictví jako o nějaké lidské blízkosti, takže to pro člověka není až tak těžké, jak by se mohlo zdát," svěřila Super.cz ještě při natáčení.

"Jsme spolu už dva a půl roku. A Hanka je skvělá," řekl Super.cz Šimon, který tak možná zklame řadu fanynek, které si ho v roli charismatického, i když zamlklého představitele ošetřovatele hadů v seriálu ZOO oblíbily. ■