Vymyslet prázdniny pro čtrnáctiletého kluka je oříšek: Gabriela Partyšová vyjede se synem hned na několik dovolených

Gabriela Partyšová Super.cz

„Plánujeme dvě destinace. Pojedeme do Atén, chceme se tam podívat na památky, to bude koncem školního roku. Pak se nalodíme na řecké ostrovy. My jsme s Kristiánkem procestovali na moři Chorvatsko a v minulosti Karibik,“ řekla Super.cz moderátorka společenského magazínu Život ve hvězdách.

„Řecké ostrovy nám chybí, takže pojedeme na deset dnů na loď. Pak se vrátím a budu zase chvilku pracovat, vždycky se musí na další dovolené vydělat,“ řekla Gabriela s tím, že pak by chtěli vyrazit za hranice ještě jednou. „Potom se možná chystáme na golfovou dovolenou na Bali, ale to je ještě ve hvězdách. Buď do Spojených států, nebo na Bali, ale ještě to přesně nevíme,“ dodala moderátorka, která plánuje dovolené vždy aktivně.

„Kristiánek měl teď období, že nechtěl vůbec nikam. Studoval, a zároveň mu stačilo být v pokojíčku, protože s klukama paří hry na počítači, jako každý kluk v jeho věku. Moc se ale těší, rád poznává nová místa. Musím vybírat dovolenou trochu aktivnější. Se čtrnáctiletým klukem to není o tom, že by se s mámou natřel krémem a četl knihu, takže vezmeme hole a jedeme aktivně,“ dodala Gabriela Partyšová, kterou jsme potkali na představení nové kolekce brýlových obrouček. ■