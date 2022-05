Jako vypatlaný fotbalista Lavi jede ve všem možném. Na čem ujíždí Jakub Štáfek a jaký je otec?

Jakub Štáfek coby fotbalista Lavi Foto: archiv Vyšehrad: Fylm

Fotbalista Lavi se zrodil před šesti lety spolu se seriálem Vyšehrad. V dubnu šel do kin film, který u diváků mimořádně boduje. Počítali jste s takovým úspěchem? „Jinak bychom mluvili před covidem, jinak během něho a jinak mluvíme teď. Je to hezký, asi jsme nečekali až tak velký úspěch. Sebevědomí jsme byli a doufali, že by to lidi mohlo zasáhnout,“ řekl Štáfek Super.cz.

Mluvili jsme spolu na párty po premiéře Ivety, v noci, která se už přehoupla do dalšího dne. Jakub měl v 5.30 trénink bojových sportů. V rámci MMA přípravy byl u Andrého Reinderse ve Stodůlkách. „Teď chodím k Filipovi Miňovskému a k Marko Toljovi na box a kickbox.“

Zahraje si ještě fotbal? „Jen kvůli charitě, za náš Real TOP Praha. Jinak na něj není čas, popravdě řečeno – ani chuť. Fakt, jen v rámci charity, kdy se setkáme s bandou kamarádů, který jsem dlouho neviděl, a ještě pomůžeme dobré věci.“

Dceruška Olívie, kterou má s partnerkou Dominikou Doležalovou, oslavila 7. dubna rok. Jaký je taťka? „Brzo hodnotit, ale snažím se.“ Přiznal nám, že doma ženě hodně pomáhá a neštítí se žádné práce. „Jsem schopnej dělat všechno! Od umytí nádobí až po vyluxování…“

Není tedy žádný namachrovaný macho, které nesáhne na domácí práce, protože je to ženská záležitost? „Naopak, já si myslím, že ženský toho dělaj tolik, víc než my, že zasluhují takový respekt! Je to tak.“

A umí Jakub i uvařit? „No jasně. Teď si zrovna hodně ujíždím na suvíčku (sous-vide - pomalé vaření ve vakuu - pozn). To znamená, že dělám maso v hrnci s vodou, jen na nižší teplotu a několik hodin. Maso dělám hodně, baví mě to a chutná mi,“ svěřil se Super.cz. ■