Sledujte tu proměnu: Žena se poprvé za 19 let ostříhala

Vanessa Rasmusson Profimedia.cz

„Když mi bylo sedm let, ostříhala jsem si vlasy nakrátko a bylo to hrozné. Tehdy jsem si slíbila, že už to nikdy neudělám,“ svěřila žena agentuře News Dog Media. To tak docela nedodržela, nicméně téměř dvě dekády vlasy nezkracovala.

„Moc se mi líbilo mít dlouhé vlasy, byla jsem zvědavá, kam až dorostou, a nikdy by mě nenapadlo, že je budu mít až k lýtkům. Lidé mi začali neustále skládat komplimenty, všímali si mě právě kvůli mým dlouhým vlasům, které začaly být nerozlučně spjaté s mojí identitou a hodnotou. Samozřejmě je hezké slýchat lichotky, ale postupně mi to začalo být nepříjemné,“ svěřila Vanessa.

A protože nechtěla být jen „tou s dlouhými vlasy“, rozhodla se pro změnu. „Díky svým dlouhým vlasům jsem vždycky vyčnívala. Ale už jsem nechtěla být vidět jen kvůli vlasům, ale pro to, kým jsem.“

Že se plánuje ostříhat, řekla jen manželovi a hrstce přátel. Nechtěla, aby jí to lidé rozmlouvali. Když proměnu zveřejnila na sociální síti, dočkala se různých reakcí. „Samozřejmě se našli lidé, kteří mi řekli, že bez dlouhých vlasů už nejsem zajímavá. Někteří mě za trest přestali sledovat, jiní mě přemlouvali, abych si vlasy zase nechala narůst,“ popsala. Většina ohlasů však byla pozitivních.

„Díky tomu (ostříhání) jsem si uvědomila, že má hodnota nezáleží na tom, co nosím nebo jak vypadám,“ dodala Vanessa a dalším ženám vzkázala: „Jste úžasné za to, kým jste.“ ■