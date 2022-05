R’n’B hvězda (40) a sexy herečka (33) předvedly parádní křivky v plavkách. Tipli byste, kolik už má zpěvačka dětí?

Christina Milian a Karrueche Tran na pláži v Miami Profimedia.cz

Zatímco kráska ze seriálu Drápy, jejíž první velkou láskou byl rapper Chris Brown, vytáhla ze skříně zářivě zelené bikiny na šňůrky, autorka hitů Dip It Low nebo Whe You Look At Me zvolila sytě růžové plavky, ale s pořádným výstřihem. Asi málokdo by hádal, že tohle je postava trojnásobné maminky.

Rovněž Christina má za sebou pár nevydařených vztahů se slavnými kolegy. Jedním z nich je herec Nick Cannon, pozdější manžel Mariah Carey, s nímž se rozešla po dvou a půl letech kvůli jeho záletům.

Otcem jejího prvního potomka je zpěvák The-Dream, s nímž se rozešla pouhé tři měsíce po svatbě. Nevyšel ani její románek s rapperem Lil Waynem, který vydržel jen půl roku. Štěstí nakonec našla u francouzského zpěváka jménem M. Pokora, s nímž je od roku 2017 a mají společně dva syny. ■