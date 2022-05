Těžké období pro Bohuše Matuše: Zpěvák po vážné nemoci přišel o tatínka

Bohuš Matuš Super.cz

Nelehké období právě prožívá zpěvák Bohuš Matuš (48). Před pár dny přišel po těžké nemoci o tatínka. „Odešel mi táta, byl to můj miláček, “ svěřil se Super.cz zpěvák s tím, že poslední měsíce se naplno věnoval tátovi.

„Poslední měsíce jsem za ním jezdil, musel jsem vynechat muzikály a vystoupení,“ řekl Bohuš Matuš s tím, že ničeho nelituje. „Odešel předevčírem, ale už to bylo nějakou dobu špatné. Snažil jsem se taťku obveselovat i s dcerou, která na něho skvěle působila, takže se i smál,“ prozradil nám zpěvák. „Byl to táta všech tátů, už mám jen maminku, která je také skvělá,“ dodal Bohuš, kterému nyní dělá radost hlavně dcera Natálka.

„Snažili jsme se ho rozveselovat, tak snad se nám to povedlo. Je úžasná, krásně papá, je hodná, a pořád zpívá,“ prozradil nám zpěvák, kterého nyní čeká jedna práce za druhou. „Do září toho mám dost každý den, jsem rád, že si vydělám spoustu peněz,“ řekl Bohuš Matuš, kterého jsme potkali na tiskové konferenci muzikálu Noc na Karlštejně, který se po pár letech vrací na letní scénu na pražské Občanské plovárně. „Budu hrát trubadúra, zpívám hlavní píseň Do věží, moc se na to těším,“ dodal Matuš.