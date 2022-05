Ondřej lže! Taťána Kuchařová vrátila úder Brzobohatému

Taťána Kuchařová si stojí za svým. Michaela Feuereislová

Válka po rozvodu muzikanta Ondřeje Gregora Brzobohatého (39) a modelky Taťány Kuchařové (34) nabírá na obrátkách. Do středy se k rozpadu manželství vyjadřovala Taťána, Ondřej mlčel. To už je ale také minulost.

„Dlouho jsem nad tím, s ohledem na to hezké, co bylo v našem vztahu, jen tiše skřípal zuby. Mám toho však už akorát dost. Na rozdíl od mé exmanželky Taťány nevyhledávám pozornost bulváru, abych v něm následně mohl šířit lži a demagogie, které by druhé očerňovaly, a mě v očích veřejnosti vykreslovaly v tom lepším světle," napsal v prohlášení Ondřej Brzobohatý (39)

"Hledat viníka, či hrát si na oběť, je stejně zoufalé a trapné, jako obhajovat se před křivými obviněními,“ pustil se dále drsně do své exmanželky Taťány Kuchařové.

Zdůraznil, že Daniela Písařovicová nebyla důvodem rozpadu manželství. Dle jeho slov s Kuchařovou nežije od loňského září, s Danielou se začal vídat až letos.

Odpověď Taťány na sebe nenechala dlouho čekat. Na svůj Instagram a následně i Super.cz do zprávy napsala: "Trvám na všem, co jsem řekla. Ondřej lže," dodala rázně Kuchařová, která má informace, že vztah s Písařovicovou trvá již od července minulého roku. V té době prý manželé pracovali na miminku a Kuchařová neměla ani tušení, že má její muž milenecký poměr. ■