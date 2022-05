Dlouho jsem nad tím jen tiše skřípal zuby, ale už toho mám dost, pustil se Brzobohatý do Kuchařové. A nebral si servítky

Ondřej Brzobohatý Herminapress

Rozchod Taťány Kuchařové (34) a Ondřeje Brzobohatého (39) je hojně propíraným tématem. Do médií hovoří hlavně modelka, která rozchod nesla viditelně těžce, padla dokonce i slova o zradě. Brzobohatý, který našel štěstí s moderátorkou Danielou Písařovicovou (43), se držel spíš zpátky a komentáře bývalé manželky nechával bez odezvy. Až do teď.

„Dlouho jsem nad tím, s ohledem na to hezké, co bylo v našem vztahu, jen tiše skřípal zuby. Mám toho však už akorát dost,“ rozepsal se nyní v příspěvku na Instagramu.

„Na rozdíl od mé exmanželky Taťány nevyhledávám pozornost bulváru, abych v něm následně mohl šířit lži a demagogie, které by druhé očerňovaly a mě v očích veřejnosti vykreslovaly v tom lepším světle. Proč to Taťána dělá? Nechápu,“ pustil se ostře do Kuchařové.

„Platí fakta, která byla jasně řečena, tedy že od srpna minulého roku byly rozvodové papíry na stole, od září žiju sám a Daniela ani nikdo jiný toho nikdy nebyl příčinou,“ okomentoval tvrzení o již zmiňované zradě.

„Krize, rozchod, rozvod ... vždy jde o selhání obou partnerů. Není v něm vítězů ani poražených. Hledat viníka, či hrát si na oběť, je stejně zoufalé a trapné, jako obhajovat se před křivými obviněními,“ nebral si servítky.

„I proto jsem tak dlouho mlčel. Situaci však Taťána svými výroky vyhrotila do stavu, kdy se už ozvat musím. Daniela se se mnou, tedy s rozvádějícím se a následně rozvedeným mužem, začala blíž stýkat až v průběhu tohoto roku. Kdo nám přeje štěstí, tomu děkuji…Kéž čas zahojí všechna zklamání i křivdy a hlavně, kéž už je KLID A MÍR,“ vzkázal nakonec smířlivě. ■