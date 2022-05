Dokud jsem mladá, můžu si to dovolit. Sexy česká návrhářka oblékla průhledné šaty a hluboký výstřih

Sedláčková Super.cz

„Vzala jsem župan, byla jsem kreativní. Šaty jsou z mé dílny. " řekla Super.cz Dominika, která se snažila splnit předepsaný dress code, který byl Creative Black tie.

Dominika na akce vždy vynáší šaty, které navrhne ona nebo její maminka, také návrhářka. „Jednou se mi stalo, že jsem si šaty od mé maminky zapomněla, oblékla jsem jiné a vůbec jsem se necítila dobře. Jsem zvyklá už na styl, který děláme a je těžký si vzít jiné šaty," vysvětluje.

Jak se v průhledných šatech cítila? „Pod šatama je body. Je to lehce transparentní, to je pravda. Ale ještě jsem trochu mladá, tak snad jsem si to mohla naposledy dovolit," usmívá se návrhářka, která je maminkou dvou dětí.

Práci ale rozhodně nezanedbává. „Skloubit se to dá. Připravujeme novou kolekci. Moc se na to těším, začala jsem opět pracovat s kůží," uzavřela. ■