Vysportovaná Nicole Scherzinger (43) se předvedla v růžových bikinách. Nikdy nezestárneš? Nechápou fanoušci

Růžovou má Nicole na bikinách dlouhodobě v oblibě... Profimedia.cz

Zpěvačka proslulá převážně z dívčího uskupení Pussycat Dolls Nicole Scherzinger (43) jako by se pro bikiny narodila. A jelikož si je svých vizuálních kvalit vědoma, pózuje v nich před objektivem často a ráda. Momentálně tato havajská rodačka tráví několik slunných dní v mexickém Cancúnu, odkud svým fanouškům poslala i pořádně dráždivý pozdrav.

Sérii hned deseti vydařených snímků v zářivě růžových bikinách, které dokonale vynikly na její snědé pleti, na Instagramu sdílela v úterý a žhavými ohýnky od uživatelů se to u nich jen hemží. Jeden z komentujících výstižně dodal: „Takže ty nikdy nezestárneš? OK, už jsem na to přišel… jsi mimozemšťan.“

A kdo měl tu čest se tohoto těla smět i dotknout? Až k zásnubám to dotáhla se zpěvákem Nickem Hexumem, frontmanem kapely 311. Jejím dlouholetým partnerem byl poté nejúspěšnější jezdec F1 v historii Lewis Hamilton, s nímž prožívala vztah s přestávkami v letech 2007 až 2015. Necelé tři roky pak strávila s tenistou Grigorem Dimitrovem a od roku 2020 tvoří pár se skotským ragbistou Thomem Evansem.

Na Nicole přitom příroda opravdu nešetřila. Nejenže ji obdařila nevídaným půvabem, ale do vínku dostala i mnoho talentů. Kromě hlasu jako zvon má i taneční vlohy, díky nimž v roce 2010 dokonce zvítězila v soutěži Dancing with the Stars. ■