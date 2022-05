Jestli umře, končím s Ordinací! Diváci se strachují o život svého favorita

Ordinace v růžové zahradě TV Nova

Na Hanáka se při zásahu svezlo havarované vozidlo, on pod ním uvízl a utrpěl vážná zranění. Bezprostředně po nehodě podstoupil operaci, po níž byl jeho stav stabilizován, následně ale nastanou další komplikace a doktor bude muset znovu na operační sál.

Diváci Ordinace přitom dávají najevo nelibost s variantou úmrtí dalšího oblíbence a mnozí tvůrcům vzkazují, že pokud Hanáka nechají zemřít, se seriálem končí.

A co k ději říká hlavní aktér dramatické linky? „Chápu, že se diváci o Hanáka bojí. Ale on už přežil kde co - dvakrát malárii, exotickou horečku, několik střelných a jiných zranění za hranicí mortality. A to nepočítám ztráty jeho nejbližších, to by i vola ztrhalo. Já bych ale na jejich místě měl spíš obavu, jak se to celé bude ubírat dál,“ nastínil Fiala pokračování děje, v němž by tak podle všeho neměl chybět. Seriál běží na kanále Voyo. ■