Český Johnny Depp? Mladý zpěvák jako by slavnému herci z oka vypadl

Simon Opp Foto: Super.cz/S. Opp

Jako Johnny Depp (58) zamlada. Nová tvář českého showbyznysu, zpěvák Simon Opp (19) svým zevnějškem neuvěřitelně připomíná slavného herce. Hudebník, který se také objevil v epizodní roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě, žil několik let v Anglii.

Díky tomu se může chlubit akcentem, který se u českých zpěváků jen těžko hledá. „Když jsem ho poprvé slyšel zpívat cover nějaké písničky na internetu, nevěřil jsem, že je to Čech, a jsem rád, že jsem ho nakonec získal pro spolupráci. Neskutečný hlas,“ svěřil producent Honza Gajdoš, který s mladým zpěvákem spolupracoval na jeho prvotině Lookin’ out, lookin’ in.

Svým zevnějškem, stylem oblékání a účesem připomíná Johnnyho Deppa, druzí pak vidí podobu s legendou Jamesem Deanem. Jako malý žil 4 roky v Belfastu v Irsku. Později se přestěhoval do Birminghamu v Anglii. Hraje na kytaru a za sebou má i práci na oblíbeném seriálu. „Hudba je to, co v životě chci dělat, a stát poprvé i před filmovou kamerou byl pro mě obrovský zážitek, který bych rád opakoval častěji,” říká mladý zpěvák. ■