Herečka Michelle Williams (41) čeká třetího potomka: Tentokrát těhotenství neskrývá a pochlubila se bříškem

Michelle Williams s manželem Thomasem Kailem Profimedia.cz

Těhotenství oznámila v rozhovoru pro Variety a pro magazín nafotila i krásné snímky, na nichž si láskyplně hladí bříško.

S Kailem má herečka ještě dvouletého syna Harta, k tomu je matkou dcery Matildy (16), kterou měla se zesnulým hercem Heathem Ledgerem.

„Jsem nesmírně šťastná,“ komentovala požehnaný stav. „S přibývajícími roky si člověk říká, co na něj asi čeká. Je skvělé, když můžete znovu zažít něco, po čem jste tolik toužili,“ nechala se slyšet.

Za režiséra se tajně provdala v březnu 2020, seznámili se při natáčení minisérie Fosse/Verdonová, v níž Michelle ztvárnila hlavní roli a Thomas ji režíroval.

V prosinci 2019 se provalilo, že je herečka těhotná, ona se k věci ale nevyjádřila. O měsíc později se pak objevila na udílení filmových cen Screen Actors Guild Awards s bříškem a partnerem po boku.

Syn Hart se narodil uprostřed pandemie, což bylo pro herečku zvláštní. „Připomnělo nám to, že život jde dál. Neplánovali jsme, že ho přivedeme do takového světa, ale miminko to nevnímá. Zatím vnímá jenom šťastný a milující domov,“ popsala.

Michelle byla ve vztahu s Ledgerem od roku 2004 do jeho smrti v roce 2007. Později byla krátce vdaná za Phila Elveruma. Vzali se v roce 2018, ale v dubnu 2019 už podali žádost o rozvod. ■