Dcery jsou parťačky, s partnerem na sebe mají víc času: Iva Kubelková oslavila 45 a vypadá fantasticky

Iva Kubelková oslavila půlkulatiny. Super.cz

Vypadá jako starší sestra svých náctiletých dcer. Málokdo by hádal, že Iva Kubelková (45) nedávno oslavila 45. narozeniny. „Já to zase tolik neřeším. Mám pocit, že v každém věku mohou přijít krásné věci. V určitém věku si zároveň člověk nemusí tolik stresovat jako v době, kdy byl hodně mladý. Mám pocit, že pětačtyřicet je krásný věk,“ řekla Super.cz Iva na představení kolekce spodního prádla značky, které propůjčila svou tvář i tělo.

„Každá fáze života je důležitá. Když si člověk dokáže vyzobat jen to krásné, co v tom věku dokáže prožívat naplno, tak je to nádhera," dodala Kubelková.

Modelce, moderátorce, zpěvačce a herečce v jedné osobně v současné životní fázi nic nechybí. „Moje dcery už jsou parťačky, můžu se víc věnovat své práci, a i s partnerem na sebe máme víc času. Tohle všechno si vychutnávám.“

Kubelková ale nehodlá přestat s časem zápasit.

„Po čtyřicítce jsem začala vnímat, že tělo začalo fungovat jinak. Metabolismus se zpomalil, vše začne mít jiný režim. Pokud se člověk chce udržet, tak to stojí víc času a energie. Začala jsem víc cvičit, intenzivně na sobě pracovat. Teď jsem do toho musela šlápnout, protože jinak to nejde. Naštěstí svaly mají paměť, a tak čím víc tomu člověk věnuje času, energie a prostoru, tak mu to tělo vrátí,“ dodává Iva Kubelková, která si díky dobré genetické výbavě a vlastní píli může troufnout nafotit i kampaň spodního prádla. ■