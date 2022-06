Ve Tváři ji diváci poznali jako zpěvačku, desku ale Kubelková vydala v nešťastný čas: Jak to vidí s muzikou dál?

Kubelková se zabydluje v profesi zpěvačky. Super.cz

Jako zpěvačka se před fanoušky mohla ale naplno projevit v show Tvoje tvář má známý hlas. „Byla to pro mě velká zkušenost. Velký zážitek. Pěvecky a technicky to pro mě bylo neuvěřitelně přínosné. Zjistila jsem, že to má obrovskou fanouškovskou základnu. Lidé mi psali příjemné reakce,“ nelituje účasti v náročném projektu Kubelková.

„Lidé, kteří sledují tuto show, mě zaznamenali jinak. To vnímám výrazně. Začali se na mě dívat z jiného pohledu než jako paní z plakátu nebo při moderování,“ říká Iva.

Kubelková se proto nevzdává snu prezentovat se jako sólová zpěvačka. „Díky tomu lidé zaznamenali, že ráda zpívám. Deska s Michalem Pavlíčkem vyšla v době covidu, takže je stále nová. Neměli jsme prostor s ní někam vyjet. Je ale nadčasová. Chtěla bych vytvořit další klipy, další písničky. Čekáme, co to udělá na podzim, jestli se ukáže, že je tohle špatné období za námi, a pak bych se ráda pustila do one woman show turné,“ přislíbila Iva Kubelková. ■