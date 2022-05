Nádherné dceři Ivy Kubelkové bude 18 let: Je to dospělá ženská a velká pohodářka, říká hrdě

Jako maminka sází Iva na přátelský přístup. Super.cz

S rodinou se opět chystá do Řecka, v plánu je také výlet do Paříže. „Máme takovou chalupu v Řecku. Není naše, ale je to oblíbené místo, kam rádi jezdíme. My si tam vždycky úžasně odpočineme,“ popsala Super.cz plány na odjezd na Olympskou riviéru Kubelková.

„A chystáme se i do Paříže, holky tam nikdy nebyly, a ani já jsem neměla šanci si Paříž pořádně projít. Na to se moc těšíme,“ tetelí se Kubelková. Další plány zatím nechává otevřené. „Jsem plánovač na poslední chvíli, ráda se rozhodnu ze dne na den, v dnešní době to není problém.“

Starší dcera Natálie bude brzy plnoletá, a tak není divu, že už může cestovat i sama. Iva s tím nemá problém, může se na ni spolehnout.

„Letos jí bude osmnáct, je to dospělá ženská. Naštěstí je to velká pohodářka, je rozumná, a tak mi přináší klid do duše. Dá se s ní na všem domluvit,“ říká Iva Kubelková, které se vyplácí model rodič - kamarád. „Vysvětlila jsem holkám, že jakmile má rodič důvěru, o to víc jim dává volnost.“ ■