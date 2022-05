Optická záležitost, nebo dřina a píle? Iva Kubelková se už léta pyšní vosím pasem

Kubelková má ještě lepší postavu, než před lety. Super.cz

Před pár dny oslavila pětačtyřicáté narozeniny. Mnozí by ale Ivě Kubelkové (45) hádali klidně o deset let méně. Díky obrovskému nasazení během účasti v show Tvoje tvář má známý hlas má výbornou figuru. To ostatně zúročila během focení nové kampaně spodního prádla.