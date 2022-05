Místo večerní róby oblékla operní diva kalhoty a takhle to dopadlo: Kdybych vážila o 30 kilo méně, cítila bych se líp, říká

Pavlína Senič Super.cz

"Musím přiznat, že to, abychom se s Opera Divas sladily, je oříšek. Nemáme moc času, domlouváme se po esemeskách, takže to dopadá tak, že si každá přinese třeba šest modelů a ladíme je až na místě. Asi bychom potřebovaly nějakého módního návrháře, který by nás společně oblékal," svěřila Pavlína, která svoji jevištní image vkládá do rukou stylisty.

Protože chtěla svůj model odlehčit, navrhl jí několik outfitů, které spojovalo to, že místo šatů mimořádně oblékne kalhoty. "Kdybych měla třicet kilo i s postelí, tak bych se asi cítila lépe. Nebo o těch třicet kilo míň. Ale protože to tak není a věk už je taky trošku vyšší, cítím se trochu nervózně. Ale důvěřuji Martinu Gruntorádovi, že by mě nevypustil v něčem, co by mi neslušelo," smála se Pavlína, s níž jsme v našem videu mj. probrali i to, kolik musí mít operní diva v šatníku modelů. ■