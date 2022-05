Nová image jí svědčí: Lucie Bílá (56) vyřadila z šatníku černou a vypadá skvěle

Lucie Bílá Super.cz

Vzhledem k tomu, že jejímu synovi Filipovi Kratochvílovi už táhne na třicet, sama by se mohla stát brzy babičkou. "Popravdě řečeno, Filipovi se do toho asi zatím nechce. On je rád světoobčanem a lítá si po světě a buduje si to svoje místo. Ale kdyby to přišlo, nevadilo by mi to. Děti v rodině jsou fajn," mínila zpěvačka, která vypadala v modrém kostýmku a teniskách velice mladistvě.

"Nedávno jsem se na oslavě narozenin Petra Jandy (80) viděla s Kamilem Střihavkou (57) a to je hodně pěkný dědeček. Má krásné vnoučky. A já mám ego v pořádku, takže jestli mi chce někdo říkat babi, tak klidně," smála se Lucie, která na jevišti pořád řádí jako dvacítka. Ostatně v létě se opět chystá vystupovat s kapelou Arakain. V plánu má i nový muzikál Maminy, který začne v srpnu u sebe v divadle zkoušet. ■